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У Філатова озвучили перші результати паралельного підрахунку голосів

Новость на русском → Дніпро, Неділя 22 листопада 2020 21:58
У Філатова озвучили перші результати паралельного підрахунку голосів Фото: Борис Філатов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Штаб чинного мера Дніпра Бориса Філатова проводить паралельний підрахунок голосів. Згідно з паралельним підрахунком, явка виборців у другому турі виборів мерів склала близько 25% і стала однією з найвищих в Україні.

Про це повідомляє "Наше місто".

Також у штаб повідомили, що проголосувало майже 193 тисячі виборців.

За результатами обробки 32% бюлетенів, за Бориса Філатова свої голоси віддали 78,93% виборців, за Загіда Краснова - 17,90%.

Нагадаємо, що за даними екзит-полу Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", чинний мер Дніпра Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі не вдалося обрати мера в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.

На минулих вихідних відбувся другий тур місцевих виборів. Зокрема, перемогу у другому турі виборів мера Луцька отримав Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

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