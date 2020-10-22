В США назвали местные выборы в Украине подтверждением живой демократии
Временная поверенная по делам США в Украине Кристиана Квин назвала проведение первых местных выборов в Украине после децентрализации подтверждением живой демократии. Это свидетельствует о прогрессе верховенства права.
Об этом Квин заявила в видеообращении, обнародованном посольством США в Украине.
"Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин.
Также она призвала граждан Украины соблюдать правила для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее РБК-Украина писало, что ЦИК спрогнозировал длительный процесс подсчет голосов на выборах 25 октября.
Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения объяснили правила голосования во время пандемии.
Отметим, что в Верховной раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов. При этом документ может быть отозван.