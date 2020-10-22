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В США назвали местные выборы в Украине подтверждением живой демократии

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 11:39
В США назвали местные выборы в Украине подтверждением живой демократии Фото: Кристиана Квин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Временная поверенная по делам США в Украине Кристиана Квин назвала проведение первых местных выборов в Украине после децентрализации подтверждением живой демократии. Это свидетельствует о прогрессе верховенства права.

Об этом Квин заявила в видеообращении, обнародованном посольством США в Украине.

"Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин.

Также она призвала граждан Украины соблюдать правила для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что ЦИК спрогнозировал длительный процесс подсчет голосов на выборах 25 октября.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения объяснили правила голосования во время пандемии.

Отметим, что в Верховной раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов. При этом документ может быть отозван.

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