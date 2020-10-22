ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США назвали місцеві вибори в Україні підтвердженням живої демократії

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 11:39
У США назвали місцеві вибори в Україні підтвердженням живої демократії Фото: Крістіана Квін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіана Квін назвала проведення перших місцевих виборів в Україні після децентралізації підтвердженням живої демократії. Це свідчить про прогрес верховенства права.

Про це Квін заявила у відеозверненні, оприлюдненому посольством США в Україні.

"Незалежно від результатів виборів, це підтвердження живої української демократії буде свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення свого народу до процвітання, безпеки, прозорості та верховенства права", - сказала Квін.

Також вона закликала громадян України дотримуватися правил для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЦВК спрогнозувала тривалий процес підрахунок голосів на виборах 25 жовтня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я пояснили правила голосування під час пандемії.

Відзначимо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. При цьому документ може бути відкликаний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Сполучені Штати Америки выборы
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан