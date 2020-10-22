У США назвали місцеві вибори в Україні підтвердженням живої демократії

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіана Квін назвала проведення перших місцевих виборів в Україні після децентралізації підтвердженням живої демократії. Це свідчить про прогрес верховенства права.

Про це Квін заявила у відеозверненні, оприлюдненому посольством США в Україні.

"Незалежно від результатів виборів, це підтвердження живої української демократії буде свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення свого народу до процвітання, безпеки, прозорості та верховенства права", - сказала Квін.

Також вона закликала громадян України дотримуватися правил для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЦВК спрогнозувала тривалий процес підрахунок голосів на виборах 25 жовтня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я пояснили правила голосування під час пандемії.

Відзначимо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. При цьому документ може бути відкликаний.