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Стали известны результаты экзит-пола на выборах в Виннице

Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах в Виннице. Побеждает действующий глава Сергей Моргунов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

  • У Сергея Моргунова 66,0% голосов
  • У Сергея Курдлаенко 11,8% голосов
  • У Сергея Борзова 9,0% голосов

По данным экзит-пола, лидирует партия "Украинская стратегия Гройсмана". Далее "Европейская солидарность" (12%) и "Слуга народа" (11%).

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Кандидатами на должность главы городского совета являются действующий мэр Сергей Моргунов от "Украинской стратегии Гройсмана", нынешний глава Винницкой ОГА Сергей Борзов от "Слуги народа", Сергей Кармалита, Сергей Курдлаенко от "Евросолидарности", Наталья Солейко от "Батькивщины".

Напомним, ОПОРА зафиксировала нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области все участковые комиссии открылись вовремя.

Отметим, что за "день тишины" полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений на выборах.

В период предвыборной кампании правоохранители возбудили более 600 уголовных дел.

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