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В Сумской области напали на кандидата в депутаты и его жену

Новина українською → Кролевец, Воскресенье 25 октября 2020 11:02
В Сумской области напали на кандидата в депутаты и его жену Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Сумской области совершили вооруженное нападение на кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета и его жену. Оба пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел 24 октября около 20:00 в Кролевце. Двое неизвестных ворвались в дом кандидата в депутаты и нанесли ему огнестрельное ранение, его жене - телесные повреждения.

"Двое неизвестных, переодетые в полицейскую форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит вроде выполнением служебных обязанностей. Только человек открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", - сообщили в полиции.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Они и вызвали полицию.

"Оперативно прибывшие на вызов, полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается розыск второго нападавшего, а также устанавливаются обстоятельства инцидента. Задержанный сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения и избрание меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области во двор кандидата на должность главы объединенной территориальной общины бросили два "коктейля Молотова".

Также сообщалось, что вчера в Ровно сожгли автомобиль кандидата в облсовет.

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