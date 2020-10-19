Тимошенко представила план действий для Киева

Столице нужна сильная и надежная команда, которая будет стоять на защите интересов людей и может изменить Киев.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время совместной презентации со столичной командой неотложного плана действий после выборов 25-го октября.

"Самое главное нам надо наполнить бюджет города Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставались в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом", - заявила Тимошенко.

Она также озвучила главные направления, на которые команда "Батькивщины" в первую очередь будет направлять средства столичного бюджета, в частности:

Коренная реставрация и ремонт всего жилого фонда города Киева.

Разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице.

Увеличение количества экологичного транспорта: троллейбусов и трамваев.

Обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан.

Введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц.

Внедрение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки.

Повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше.

Создание муниципальной столичной полиции.

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на экологические инициативы "Батькивщины", которые нужно реализовать в столице:

Полная реконструкция Бортнической станции аэрации.

Строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет никаких выбросов в воздух.

Полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для города Киева.

"Наша команда - это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко - человек, который коренным образом знает все хозяйство Киева, человек, который, беспрецедентно для политики, честый и порядочный. Он не даст ни копейки Киевского бюджета использовать не в том направлении, который нужен киевлянам. Наши кандидаты в депутаты киевского городского совета знают свою работу, могут сделать правильные решения, подготовить правильные документы, а главное - добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых столице. Я верю в нашу команду и в то, что ей удастся сделать жизнь в столице комфортной и безопасной для людей", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем..