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Тимошенко представила план действий для Киева

Новина українською → Киев, Понедельник 19 октября 2020 16:22
Тимошенко представила план действий для Киева Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Столице нужна сильная и надежная команда, которая будет стоять на защите интересов людей и может изменить Киев.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время совместной презентации со столичной командой неотложного плана действий после выборов 25-го октября.

"Самое главное нам надо наполнить бюджет города Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставались в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом", - заявила Тимошенко.

Она также озвучила главные направления, на которые команда "Батькивщины" в первую очередь будет направлять средства столичного бюджета, в частности:

  • Коренная реставрация и ремонт всего жилого фонда города Киева.
  • Разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице.
  • Увеличение количества экологичного транспорта: троллейбусов и трамваев.
  • Обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан.
  • Введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц.
  • Внедрение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки.
  • Повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше.
  • Создание муниципальной столичной полиции.

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на экологические инициативы "Батькивщины", которые нужно реализовать в столице:

  • Полная реконструкция Бортнической станции аэрации.
  • Строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет никаких выбросов в воздух.
  • Полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для города Киева.

"Наша команда - это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко - человек, который коренным образом знает все хозяйство Киева, человек, который, беспрецедентно для политики, честый и порядочный. Он не даст ни копейки Киевского бюджета использовать не в том направлении, который нужен киевлянам. Наши кандидаты в депутаты киевского городского совета знают свою работу, могут сделать правильные решения, подготовить правильные документы, а главное - добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых столице. Я верю в нашу команду и в то, что ей удастся сделать жизнь в столице комфортной и безопасной для людей", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем..

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