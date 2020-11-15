Труханов лидирует во втором туре выборов мэра Одессы, - экзит-пол

В Одессе прошел второй тур выборов мэра. По предварительным данным, лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС).

Обновлено: по состоянию на 20:00, по данным экзит-пола КМИС, у Труханова 56,7% голосов, а у Скорика - 40,9%.

Отметим, во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик. Согласно экзит-полу КМИС на 17:00, за Труханова проголосовали 55,1%, за Скорика - 42,8% избирателей.

Фото: данные экзит-пола КМИС

Выборка репрезентативна для Одессы в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Напомним, сегодня в Украине состоялся второй тур местных выборов в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЦИК заявили, что карантин выходного дня не помешает проведению второго тура выборов.

Все, что необходимо знать о втором туре местных выборов, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, стало известно, сколько политические партии потратили на рекламу в Facebook перед вторым туром местных выборов.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.