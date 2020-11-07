ЦИК сформировал новый состав двух теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской и Марганецкой городских территориальных избирательных комиссий. Сегодня ЦИК провел заседание.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"7 ноября после перерыва комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области", - указано в сообщении.

Центризбирком 6 ноября прекратил полномочия всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой ТИК - 14 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.

ЦИК попросил правоохранителей проверить нарушение прав отдельных граждан быть избранными во время выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского головы, допущенных Каролино-Бугазской сельской ТИК.

О наиболее "ярких" нарушениях на местных выборах этого года вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы".