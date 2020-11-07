ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЦВК сформувала новий склад двох тервиборчкомів

Новость на русском → Україна, Субота 07 листопада 2020 20:11
ЦВК сформувала новий склад двох тервиборчкомів Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської і Марганецької міської територіальних виборчих комісій. Сьогодні ЦВК провів засідання.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"7 листопада після перерви комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області", - зазначено в повідомленні.

Центрвиборчком 6 листопада припинив повноваження всього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК - в кількості 17 осіб, Марганецької ТВК - 14 осіб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

ЦВК попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови, допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК.

Про найбільш "яскраві" порушення на місцевих виборах цього року ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія ТИК Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Вибори в США: Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії
Юлія Струкпарламентський редактор Вибори в США: Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії