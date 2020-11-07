ЦВК сформувала новий склад двох тервиборчкомів

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської і Марганецької міської територіальних виборчих комісій. Сьогодні ЦВК провів засідання.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"7 листопада після перерви комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області", - зазначено в повідомленні.

Центрвиборчком 6 листопада припинив повноваження всього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК - в кількості 17 осіб, Марганецької ТВК - 14 осіб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

ЦВК попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови, допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК.

Про найбільш "яскраві" порушення на місцевих виборах цього року ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори".