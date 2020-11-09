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ЦИК не может из-за суда объявить результаты выборов на 208 округе

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 18:01
ЦИК не может из-за суда объявить результаты выборов на 208 округе Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не может объявить результаты выборов на 208 округе в Черниговской области, где выбирали народного депутата. Этому мешает дело, которое рассматривается в суде.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что сегодня последний день, когда ЦИК должен установить результаты промежуточных выборов народного депутата 25 октября 2020 на округе № 208.

Также сообщается, что заседание ЦИК по установлению результатов состоится сразу после поступления информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах.

Напомним, по данным ЦИК, на выборах в 208 округе победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом обошел своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду в этом округе превысила 50%, что значительно выше явки избирателей на местных выборах, которые проходили 25 октября по всей стране.

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