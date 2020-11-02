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ЦИК установил победителей выборов местных голов в 131 населенном пункте

Автор: Анастасия Рокитна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отметим, местные выборы состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Напомним, в октябре в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

Кроме того, стало известно о смерти от коронавируса мэра Борисполя Анатолия Федорчука.

Второй тур местных выборов в Борисполе может состояться в январе 2021 года.

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