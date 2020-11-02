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ЦВК встановила переможців виборів місцевих голів у 131 населеному пункті

Автор: Анастасия Рокитна

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані тими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначимо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня. Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Нагадаємо, у жовтні в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

Крім того, стало відомо про смерть від коронавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука.

Другий тур місцевих виборів в Борисполі може відбутися в січні 2021 року.

Прогноз погоди
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