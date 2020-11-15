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ЦИК второй раз за сутки сменил главу избиркома Одессы

Новина українською → Одесса, Воскресенье 15 ноября 2020 19:59
ЦИК второй раз за сутки сменил главу избиркома Одессы Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины второй раз за сутки сменила главу территориально избирательной комиссии Одессы. Главой снова назначена Нина Чернышенко.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК.

Сообщается, что ЦИК досрочно прекратил полномочия главы комиссии Натальи Сиволапенко от политической партии "Солидарность женщин Украины" и назначил Нину Чернышенко (от этой же партии). Примечательно, что вчера Центризбирком сменил Чернышенко на Сиволапенко.

Кроме того, сегодня в Одесском избиркоме заменили члена комиссии от политической партии "Пропозиция".

Напомним, во втором туре выборов мэра Одессы соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик. Труханов с 38,35% лидировал по итогам голосования 25 октября, что не позволило ему переизбраться в первом туре.

По данным гражданской сети ОПОРА, явка во втором туре выборов мэров в среднем ниже почти на 10% чем в первом. При этом сегодняшние выборы сопровождаются нарушениями избирательного законодательства.

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