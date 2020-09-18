Туманные претенденты. Зачем в мэры Киева баллотируются фейковые кандидаты

Мэрская гонка в Киеве обещает быть довольно интересной. Но помимо реальных кандидатов, в ней принимают участие и много малопонятных претендентов. О том, зачем в мэры Киева баллотируются фейковые кандидаты – подробнее в материале РБК-Украина.

Нынешние местные выборы по своему значению для политической жизни Украины, пожалуй, не уступают президентским или парламентским. Ключевая причина – конечно, децентрализация, благодаря которой ресурсы перераспределились из центра на места.

Другая причина – эти местные выборы станут первым серьезным электоральным испытанием для Владимира Зеленского и его "Слуги народа" – первым после двух триумфальных побед на прошлогодних выборах. И рейтинговые тенденции для "слуг" пока выглядят очень тревожно.

Вместе с тем выборы в Киеве традиционно стоят особняком. Мэр столицы априори становится крупным политическим игроком всеукраинского уровня, поскольку контролирует жизнь самого крупного и ресурсного города страны.

Судя по рейтингам, на данный момент главная интрига состоит в том, кто именно сможет составить конкуренцию действующему градоначальнику Виталию Кличко во втором туре гонки. Безусловно, за оставшиеся до выборов несколько недель ситуация еще может измениться, но общие расклады киевской кампании уже примерно понятны.

Так, помимо кандидатов, которое всерьез могут потягаться с Кличко и сделать его переизбрание отнюдь не безоблачным, на столичный выборы, традиционно, идет целый сонм фейковых, несостоятельных или же просто маловразумительных персонажей.

Ирина Верещук

На первый взгляд, Ирину Верещук сложно причислить к кандидатам-фейкам – все-таки она баллотируется от президентской партии, контролирующей центральную власть в стране. На устроенных "Слугой народа" праймериз (впрочем, чисто номинальных), по итогам которых Верещук стала кандидатом от СН, присутствовал и лично Владимир Зеленский.

С другой стороны, ее выдвижение в мэры вызвало немало критики даже в среде сторонников партии власти. Усугубило ситуацию откровенно неудачное начало рекламной кампании. От лайтбоксов с крайне неуместным сексуальным подтекстом ("Верещук взбодрит мосты") до полетов над Киевом в образе Мэри Поппинс.

В этой ситуации даже "Пані-мер" куда более адекватно смотрится на бордах, чем заигрывания с "мостами". Но после съемок того самого ролика к Верещук приклеилось остроумное "пані-мем" - парящий в воздухе кандидат стал неисчерпаемым источником для фотожаб в соцсетях.

Похожая история с лозунгом "Наступним мером буде жінка". Складывается впечатление, что кроме акцента на том, что Верещук – женщина, завоевывать сердца киевлян ее команде просто нечем.

Фото: кандидат в мэры от правящей партии Ирина Верещук (РБК-Украина)

Кстати, о команде – кандидат в мэры от СН пока так и не смогла ответить, на кого именно она собирается опереться в случае победы, отделываясь общими словами о том, что "в ее команде президент".

Словом, Верещук пока выглядит вполне удобным спарринг-партнером для действующего мэра, вплоть до того, что на одном из телеэфиров она принялась защищать Кличко от обвинений другого соискателя мэрского кресла.

Апелляции "слуг народа" к хозяйственному опыту Верещук тоже не особо состоятельны. Киев не просто больше западноукраинской Равы-Русской, мэром которой она была, а больше в несколько сотен раз. На некоторых столичных коммунальных предприятиях работает больше людей, чем всего живет в Раве-Русской. Ведь если человек научился кататься на самокате, это же не повод сразу пускать его за штурвал пассажирского "Боинга".

Александр Попов

С недавних пор с бигбордов на киевлян смотрит их уже призабытый бывший градоначальник Александр Попов, возглавлявший Киевскую горадминистрацию во времена Виктора Януковича и самоустранившегося мэра Леонида Черновецкого.

Экс-глава КГГА пока публично не афиширует, от какой именно партии собирается идти в мэры Киева, хотя речь явно идет об ОПЗЖ. Но киевляне никогда не любили Партию регионов во всех ее реинкарнациях, потому нет смысла делать особый акцент на партийной привязке.

Фото: 5-й глава Киевской городской государственной администрации (2010—2014) Александр Попов (Радио Свобода)

Попов обещает жителям столицы "новое качество жизни" и пытается апеллировать к своим достижениям во времена нахождения на посту. Хотя больше всего он запомнился своим послушным выполнением указаний чуждой Киеву "сине-белой" власти и причастностью к разгону Евромайдана, который после этого перерос в Революцию достоинства. А о хозяйственных качествах Попова лучше всего говорит его отсутствие в столице во время "снежного апокалипсиса" в марте 2013 года – руководитель города тогда находился в Вене и возвращаться в украинскую столицу не особо спешил.

После революции Попов фактически исчез из публичного пространства, появляясь в новостных лентах только в связи с уголовным делом о разгоне протестующих студентов. И выехать на ностальгических чувствах части жителей столицы и обещаниях поднять им пенсии идеологически чуждому для абсолютного большинства киевлян кандидату вряд ли получится.

Александр Омельченко

Если Александр Попов – кандидат из прошлого, то Александр Омельченко – кандидат из позапрошлого времени. 82-летний Омельченко руководил столицей в далеких 1999-2006 годах, но с тех пор участвовал в каждых киевских выборах, впрочем, уже без больших успехов.

За это время Омельченко отметился лишь двумя громкими скандалами – под колесами его машины дважды гибли люди, но "Сан Санычу" удавалось выйти сухим из воды.

Фото: рекордсмен по участию в выборах мэра Киева Александр Омельченко (УНИАН)

"Я обязан ходить на выборы, пока жив и здоров и небезразличен к судьбе Киева и Украины", – недавно объяснил Омельченко мотив своего участия в очередной мэрской кампании. Конечно, в Украину с недавних пор вернулась мода на политиков-ветеранов, но кроме ностальгии за давно ушедшими временами Омельченко вряд ли есть предложить киевлянам. Тут скорее речь идет об обновлении собственного рекорда – "Сан Саныч" будет участвовать в мэрской гонке в пятый, и нельзя исключать, что не в последний раз. Смысла в этом будет все меньше, но и пережить расставание с большой политикой (которой, несомненно, являются столичные выборы) многим деятелям прошлого оказывается очень непросто.

Михаил Добкин

Имя Михаила Добкина известно даже максимально далеким от политики украинцам – все благодаря съемкам легендарного предвыборного ролика пятнадцатилетней давности. Впрочем, ореол комичности не помешал харьковчанину Добкину строить карьеру в Партии регионов, пиком которой стало его выдвижение от ПР на президентских выборах 2014 года.

После этого Добкин уже в качестве нардепа, стал фигурантом множества скандалов и даже лишился депутатской неприкосновенности, но без дальнейших последствий. В 2018-ом он объявил о создании партии "Христианские социалисты", однако дальше этого дело не пошло. Тогда же экс-регионал решил перебраться в Киев, а со временем и попробовать себя в столичной политике. В соцопросах его фамилия появляется в качестве кандидата от "Партии Шария".

Фото: мэр Харькова в 2006—2010 годах Михаил Добкин (РБК-Украина)

Добкин – частый гость некоторых информационных телеканалов. Но его киевская предвыборная кампания пока запомнилась лишь роликом, где сам кандидат на мотоцикле едет к памятнику основателям Киева под песню "Як тебе не любити, Києве мій". Своим главным конкурентом он вполне ожидаемо называет Виталия Кличко, но говорить о каком-то реальном вмешательстве убежденного антимайдановца Добкина в избирательную гонку в Киеве, конечно, не представляется возможным.

Борислав Береза

В большую политику и в Верховную раду Борислав Береза попал на волне Революции достоинства, став одним из топ-спикеров популярного тогда "Правого сектора". Но потом Береза создал собственный проект – "Партию решительных граждан". Весной этого года, не попав в новую Раду, Береза стал фронтменом проекта "Свої" вместе с несколькими другими экс-нардепами из разных фракций.

Но на мэрские выборы он пошел от еще одного проекта – "Экопартии Березы". Кто кроме лидера, входит в ее ряды, широкой публике неизвестно.

Фото: предвыборные борды Борислава Березы (facebook.com)

На киевском уровне главное достижение кандидата – выход во второй тур мэрских выборов 2015 года вместе с Виталием Кличко, которому он уступил с двукратным отставанием. Впрочем, сейчас его рейтинг не превышает статистической оплошности, и сам Береза, согласно соцопросам, не входит даже в первую десятку фаворитов гонки.

Главное задание перед кандидатом, решить которое едва ли возможно – объяснить киевлянам свой внезапный интерес к экологической теме, с которой его прежде ничего не связывало. Тем более, на этом поле у Березы в столице уже появились конкуренты. Да и частую смена партийной обложки сложно назвать достижением.