ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинским городам нужны профессиональные управленцы, а не шоумены, - эксперт

Новина українською → Киев, Вторник 15 сентября 2020 12:31
Украинским городам нужны профессиональные управленцы, а не шоумены, - эксперт Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По мнению эксперта, у партии "Слуга народа", кроме отсутствия профессионалов, есть еще одна проблема

Граждане Украины на местных выборах будут голосовать за кандидатов, которые разбираются в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, а медийным лицом без опыта нечего рассчитывать на победу.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмеділова в эфире "7-го канала".

"Сегодня мэр города однозначно должен разбираться в проблемах ЖКХ и инфраструктуры, ориентироваться в проблемах застройки. Будет соревнование, не у кого смешнее шутки, а будет профессиональная дискуссия, которая покажет, кто знает диаметр труб", - сказала эксперт.

Одним из самых удачных примеров реагирования на запросы общества Решмедилова назвала выдвижение командой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на должность мэра Киева Алексея Кучеренко - бывшего министра и специалиста по вопросам ЖКХ.

"Решение Тимошенко сделать ставку на специалиста - абсолютно правильное. Именно поэтому уже сейчас мы видим, что он стабильно входит в тройку лидеров по социологическим опросам", - отметила Решмеділова.

По ее мнению, у партии "Слуга народа", кроме отсутствия профессионалов, есть еще одна проблема - отсутствие самой партии, а следовательно, и кадрового резерва.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко объяснил, как за год вдвое сократить время пребывания киевлян в пробках.

Ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" объявила об участии в местных выборах 25 октября. Конференции партии, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября.

В то же время "Батькивщина" уже заявила о намерении выдвинуть на местных выборах более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Алексей Кучеренко Батькивщина Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Полиция проверяет четыре версии нападения на Балуха, - Сущенко
Инна Собораредактор ленты новостей Полиция проверяет четыре версии нападения на Балуха, - Сущенко