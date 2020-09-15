Украинским городам нужны профессиональные управленцы, а не шоумены, - эксперт

По мнению эксперта, у партии "Слуга народа", кроме отсутствия профессионалов, есть еще одна проблема

Граждане Украины на местных выборах будут голосовать за кандидатов, которые разбираются в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, а медийным лицом без опыта нечего рассчитывать на победу.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмеділова в эфире "7-го канала".

"Сегодня мэр города однозначно должен разбираться в проблемах ЖКХ и инфраструктуры, ориентироваться в проблемах застройки. Будет соревнование, не у кого смешнее шутки, а будет профессиональная дискуссия, которая покажет, кто знает диаметр труб", - сказала эксперт.

Одним из самых удачных примеров реагирования на запросы общества Решмедилова назвала выдвижение командой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на должность мэра Киева Алексея Кучеренко - бывшего министра и специалиста по вопросам ЖКХ.

"Решение Тимошенко сделать ставку на специалиста - абсолютно правильное. Именно поэтому уже сейчас мы видим, что он стабильно входит в тройку лидеров по социологическим опросам", - отметила Решмеділова.

По ее мнению, у партии "Слуга народа", кроме отсутствия профессионалов, есть еще одна проблема - отсутствие самой партии, а следовательно, и кадрового резерва.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко объяснил, как за год вдвое сократить время пребывания киевлян в пробках.

Ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" объявила об участии в местных выборах 25 октября. Конференции партии, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября.

В то же время "Батькивщина" уже заявила о намерении выдвинуть на местных выборах более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней.