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В Верховной раде дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах

Новина українською → Украина , Воскресенье 25 октября 2020 07:17
В Верховной раде дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах Фото: здание Верховной рады (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Верховной раде Украины дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах во время карантинных ограничений. Голосование состоится сегодня, 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Отметим, что на местных выборах украинцы выбирают: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Избирателям рекомендуют придерживаться следующих противоэпидемических мероприятий:

  • возьмите с собой собственную ручку;
  • перед входом и выходим из участка обработайте руки антисептиком;
  • пребывайте в помещении участка только в маске;
  • держите дистанцию не менее 1,5 метра.

Отметим, Украина в день местных выборов перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

Также РБК-Украина писало, что полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

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