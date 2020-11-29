Явка на выборах в Черновцах на 13:00 составляет чуть более 7%, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия объявила явку избирателей на выборах мэра в Черновцах. По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов - все избирательные участки закрываются в 20:00.

Ранее наблюдатели ОПОРЫ заявили, что явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составляла 6,5%.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.

Кроме этого сообщалось, что в ЦИК накануне дня голосования заявили, что выборы в Черновцах под угрозой срыва.