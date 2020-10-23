Результаты опроса могут стать основанием для изменений законодательства, - Зеленский

Результаты общенационального опроса хотя и не несут юридических последствий, они могут быть основанием для изменений законодательства. Такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

Об этом президент рассказал во время интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, сообщает его пресс-служба.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил Зеленский.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

В случае одобрения гражданами возможности применения положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

"Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать", - рассказал президент.

В то же время глава государства уточнил, что речь не идет о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

В материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах" вы можете ознакомиться с мнением экспертов относительно влияния опроса на результаты местных выборов.

Кроме того, в Офисе президента назвали все 5 вопросов всеукраинского опроса.