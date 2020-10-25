У Зеленского рассказали, когда проведут выборы на оккупированных территориях

В Офисе президента рассказали, когда проведут местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. У Зеленского назвали ряд условий для проведения.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя. На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести подлинно демократические выборы", - указано в сообщении.

В частности, необходимыми условиями являются полная деоккупация и восстановление безопасных условий жизни.

"Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", - заверили у Зеленского.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию исключил проведение в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе.