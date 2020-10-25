ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського розповіли, коли проведуть вибори на окупованих територіях

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 22:20
У Зеленського розповіли, коли проведуть вибори на окупованих територіях Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Офісі президента розповіли, коли проведуть місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. У Зеленського назвали ряд умов для проведення.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополя. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори", - вказано у повідомленні.

Зокрема, необхідними умовами є повна деокупація та відновлення безпечних умов життя.

"Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами", - запевнили у Зеленського.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів заявили, що місцеві вибори на окупованих і прифронтових територіях Донбасу відбудуться після забезпечення умов безпеки.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню виключив проведення у цьому році місцевих виборів на окупованому Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 оккупированные территории Офіс президента Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Екзит-поли місцевих виборів по містах України
Анна Березинаредактор стрічки новин Екзит-поли місцевих виборів по містах України