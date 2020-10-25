У Зеленського розповіли, коли проведуть вибори на окупованих територіях

В Офісі президента розповіли, коли проведуть місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. У Зеленського назвали ряд умов для проведення.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополя. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори", - вказано у повідомленні.

Зокрема, необхідними умовами є повна деокупація та відновлення безпечних умов життя.

"Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами", - запевнили у Зеленського.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів заявили, що місцеві вибори на окупованих і прифронтових територіях Донбасу відбудуться після забезпечення умов безпеки.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню виключив проведення у цьому році місцевих виборів на окупованому Донбасі.