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Майже 60% виборчих дільниць доступні для людей з інвалідністю, - Кабмін

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 19:54
Майже 60% виборчих дільниць доступні для людей з інвалідністю, - Кабмін Фото: виборчу дільницю (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Кабінеті міністрів заявили про майже 60% виборчих дільниць на місцевих виборах, які доступні для людей з інвалідністю. Моніторинг ділянок триває.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов.

Ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням ділянок обговорювали під час засідання міжвідомчої комісії з підготовки до місцевих виборів.

Наголошується, що облдержадміністрації провели моніторинг щодо питання пристосованості дільниць для прийому людей з інвалідністю і з'ясували, що доступними для них є 60% дільниць.

Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявляла, що в Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць. Офіс омбудсмена промоніторив архітектурну доступність 881 ділянки.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавіруса. Комісія прийняла відповідну постанову.

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