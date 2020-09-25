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Боротьба з "клонами": Мін'юст хоче змінити виборчі бюлетені

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 18:22
Боротьба з "клонами": Мін'юст хоче змінити виборчі бюлетені Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство юстиції звернеться до Верховної ради з пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу для боротьби з "кандидатами-клонами" на виборах. Змінити хочуть інформацію про кандидата у виборчому бюлетені.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, під час цьогорічних місцевих виборів багато кандидатів змінюють свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів, щоб вплинути на результат голосування.

"І хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною", - пояснив він.

Тому Мін'юст проситиме парламент змінити виборче законодавство, щоб про нещодавню зміну ПІБ кандидата писали безпосередньо у бюлетені.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, а також довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області. Реєстрація кандидатів на місцевих виборах закінчилася 24 вересня.

Як писало РБК-Україна, у Кіровоградській області правоохоронці затримали кандидата в мери, який знайшов "кандидата-клона" для свого конкурента.

Додамо, 24 вересня ЦВК затвердила форми та колір бюлетенів на місцевих виборах.

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