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Бойко проголосував на місцевих виборах у Рубіжному

Новость на русском → Рубіжне, Неділя 25 жовтня 2020 15:28
Бойко проголосував на місцевих виборах у Рубіжному Фото: Юрій Бойко під час голосування (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко проголосував у день виборів місцевих органів влади на виборчій дільниці в м. Рубіжному Луганської області.

Про це народний депутат повідомив у Facebook.

"Вже багато років на виборах я брав відкріпний талон і голосував на дільниці в Києві. Але сьогодні я спеціально приїхав в Рубіжне, щоб проголосувати тут, на Донбасі, і підтримати своїх земляків. 500 тис. жителів регіону позбавили права голосувати за місцеву владу. Абсолютно мирні міста, такі як Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, які обирали місцеву владу у 2015 (році), обирали президента і парламент у 2019 (році), виявилися позбавлені права голосу через злочинні дії влади", - написав політик.

Він також закликав усіх жителів Донбасу, у яких влада не змогла вкрасти право на волевиявлення, прийти на дільниці і відновити справедливість.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.

Раніше в ОПОРІ прогнозували, що явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців. Явка буде залежати від територіальної громади, де будуть проходити вибори.

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