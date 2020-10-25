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Бойко проголосовал на местных выборах в Рубежном

Новина українською → Рубежное, Воскресенье 25 октября 2020 15:28
Бойко проголосовал на местных выборах в Рубежном Фото: Юрий Бойко во время голосования (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко проголосовал в день выборов местных органов власти на избирательном участке в г. Рубежное Луганской области.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Уже много лет на выборах я брал открепительный талон и голосовал на участке в Киеве. Но сегодня я специально приехал в Рубежное, чтобы проголосовать здесь, на Донбассе, и поддержать своих земляков. 500 тыс. жителей региона лишили права голосовать за местную власть. Абсолютно мирные города, такие как Волноваха, Лисичанск, Северодонецк, которые выбирали местную власть в 2015 (году), выбирали президента и парламент в 2019 (году), оказались лишены права голоса из-за преступных действий власти", - написал политик.

Он также призывал всех жителей Донбасса, у которых власть не смогла украсть право на волеизъявление, прийти на участки и восстановить справедливость.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Явка будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине