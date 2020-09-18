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Данілов пригрозив релігійним структурам через просування "руського миру"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 18 вересня 2020 13:59
Данілов пригрозив релігійним структурам через просування "руського миру" Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що напередодні місцевих виборів активізуються окремі релігійні структури як інструменти антиукраїнської діяльності. Він нагадав їм про відповідальність за просування "руського миру".

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо", - сказав Данілов.

Так він прокоментував основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

За словами секретаря РНБО, мета таких заходів - просування ідей так званого "руського миру", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди.

"Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО уважно відслідковує ситуацію у державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації", - попередив він.

Нагадаємо, раніше Данилов прогнозував, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах буде вкрай складним.

Як писало РБК-Україна, глава МВС Арсен Аваков заявив, що у міністерства достатньо сил і засобів для контролю передвиборчого процесу.

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