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У Дніпрі поліція відкрила три справи через порушення на виборах

Новость на русском → Дніпро, Неділя 22 листопада 2020 16:25
У Дніпрі поліція відкрила три справи через порушення на виборах Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі правоохоронці відкрили три кримінальні справи через порушення під час другого туру виборів мера міста. Всього правоохоронці зареєстрували 108 заяв та повідомлень про порушення, їх перевіряють.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Дві справи поліція порушила за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України. В Амур-Нижньодніпровському районі правоохоронці розслідують зникнення печатки виборчої комісії на одній з дільниць.

Друга порушена справа пов'язана з фактом підпису протоколу про підрахунок голосів до його остаточного заповнення на одній з дільниць у Новокодацькому районі.

Третю справу порушили після перевірки повідомлення про те, що в Дніпрі проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів в мери. За цим фактом порушена справа за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України - підкуп виборців.

Нагадаємо, у Львові спостерігачі зафіксували порушення на трьох дільницях. Там почали підписувати протоколи про підрахунок голосів до завершення голосування.

Крім того, поліція відкрила кримінальні справи через порушення на виборах у Львові та Ужгороді.

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