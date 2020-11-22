В Днепре полиция открыла три дела из-за нарушений на выборах

В Днепре правоохранители открыли три уголовных дела из-за нарушений во втором туре выборов мэра города. Всего правоохранители зарегистрировали 108 заявлений и сообщений о нарушениях, их проверяют.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Два дела полиция возбудила по ч.1 и ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины. В Амур-Нижнеднепровском районе правоохранители расследуют пропажу печати избирательной комиссии на одном из участков.

Второе возбужденное дело связано с фактом подписи протокола о подсчете голосов до его окончательного заполнения на одном из участков в Новокодацком районе.

Третье дело возбудили после проверки сообщения о том, что в Днепре проходят ярмарки с агитацией за одного из кандидатов в мэры. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины - подкуп избирателей.

Напомним, во Львове наблюдатели зафиксировали нарушения на трех участках. Там начали подписывать протоколы о подсчете голосов до завершения голосования.

Кроме того, полиция открыла уголовные дела из-за нарушений на выборах во Львове и Ужгороде.