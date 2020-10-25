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У Донецькій області виборці зібралися на мітинг через плутанину з бюлетенями

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 17:43
У Донецькій області виборці зібралися на мітинг через плутанину з бюлетенями Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Близько 70 осіб зібралися на мітинг під стінами територіальної виборчої комісії міста Новогродівка Донецької області. На місцевих виборах, які проходять 25 жовтня, у місті сталась плутанина з бюлетенями.

Про це повідомляє ГО ОПОРА.

Учасники мітингу звернулися до керівництва Новогродівської ТВК із закликом, щоб бюлетені, які були переплутані між округами, були визнані такими, що не підлягають врахуванню, а результати голосування за кандидатів на посаду голови міста та депутатів районної ради були враховані.

На сторінці Новогродівської міської ради у Facebook виклали відео, на якому учасники мирного заходу надають коментарі щодо ситуації з плутаниною бюлетенів, а чинний міський голова повідомляє, що ця ситуація відома правоохоронним органам та СБУ.

Ірина Чередниченко, голова Новогродівської комісії, у коментарі ОПОРІ зазначила: "Ми звернулись до уповноважених органів із заявами, а також за роз’ясненням до Центральної виборчої комісії. Люди зібрались на мітинг, наразі чекаємо офіційних роз’яснень, чи визнавати бюлетені дійсними чи ні".

Звернення кандидатів на посаду Новогродівського міського голови Білецької Людмили, Мусейко Костянтина, Кухлєва Антона,...

Posted by Новогродівська міська рада on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, на місцевих виборах, які проходять в Україні 25 жовтня, зареєстровано 227 943 кандидатів. Вони претендують на 25 852 місць у радах, де проводяться вибори за пропорційною виборчою системою.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більше половини (55%) нічого про це не знають.

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