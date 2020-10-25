ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 17:43
В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около 70 человек собрались на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии города Новогродовка Донецкой области. На местных выборах, которые проходят 25 октября, в городе произошла путаница с бюллетенями.

Об этом сообщает ГО ОПОРА.

Участники митинга обратились к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, бюллетени, которые были перепутаны между округами, были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

На странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мероприятия дают комментарии по ситуации с путаницей бюллетеней, а действующий городской голова сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и СБУ.

Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской комиссии, в комментарии ОПОРЕ отметила: "Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет".

Звернення кандидатів на посаду Новогродівського міського голови Білецької Людмили, Мусейко Костянтина, Кухлєва Антона,...

Posted by Новогродівська міська рада on Sunday, October 25, 2020

Напомним, на местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы. Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время более половины (55%) ничего об этом не знают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы Митинг Донецкая область
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих