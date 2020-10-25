В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями

Около 70 человек собрались на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии города Новогродовка Донецкой области. На местных выборах, которые проходят 25 октября, в городе произошла путаница с бюллетенями.

Об этом сообщает ГО ОПОРА.

Участники митинга обратились к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, бюллетени, которые были перепутаны между округами, были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

На странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мероприятия дают комментарии по ситуации с путаницей бюллетеней, а действующий городской голова сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и СБУ.

Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской комиссии, в комментарии ОПОРЕ отметила: "Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет".

Звернення кандидатів на посаду Новогродівського міського голови Білецької Людмили, Мусейко Костянтина, Кухлєва Антона,... Posted by Новогродівська міська рада on Sunday, October 25, 2020

Напомним, на местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы. Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время более половины (55%) ничего об этом не знают.