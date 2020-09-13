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У Донецькій області пошкодили агітаційний намет та приймальню депутата

Новость на русском → Донецька область, Неділя 13 вересня 2020 14:18
У Донецькій області пошкодили агітаційний намет та приймальню депутата Фото: поліція (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області за добу правоохоронці зареєстрували два випадки хуліганства, пов'язані з місцевими виборами. Невідомі пошкодили агітаційний намет політичної партії та громадську приймальню депутата.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Перший випадок хуліганства правоохоронці зареєстрували у Маріуполі. Там на перехресті проспектів Миру та Будівельників група невідомих пошкодила намет і агітаційні листівки однієї з політичних партій.

Інше порушення сталося у ніч на 13 вересня. У Мар'їнці спрацювала сигналізація у приміщенні приймальні депутата. На місці правоохоронці виявили розбите скло вхідних пластикових дверей.

"Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушень. За обома фактами триває досудове розслідування", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців представниками однієї з територіальних виборчих комісій.

Крім того, у Запорізькій області викрили спробу фальсифікації виборів, зловмисники масово змінювали виборчі адреси.

Додамо, РБК-Україна публікувало рейтинг кандидатів у мери найбільших міст України.

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