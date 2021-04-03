Довибори на 87 окрузі: перерахунок триває на 11 дільницях, на трьох голосування визнали недійсним
У Івано-Франківській області триває перерахунок голосів на 87 окрузі на довиборах у Верховну раду. Залишилось підрахувати голоси з 11 дільниць.
Наразі продовжується засідання окружної виборчої комісії, яка перераховує голоси на 20 дільницях.
"Наразі залишилось перерахувати 11 дільниць. Якщо ви все пропустили, то вчора на чотирьох дільницях виявили розбіжності у голосах, на трьох - голосування визнали недійсним", - йдеться в повідомленні спостерігачів.
За даними Центрвиборчкому, станом на ранок 3 квітня підраховано 92,3% голосів. На окрузі перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк із 14 638 голосами. Далі йде Олександр Шевченко від партії "За майбутнє", за якого віддали голоси 13 936 виборців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окружна виборча комісія недорахувалась 147 бюлетенів. Нестачу бюлетенів виявили на двох дільницях. Згодом ще на одній дільниці за одного з кандидатів додали "зайвих" 116 бюлетенів.
РБК-Україна писало, що на 87 окрузі голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. На місце подій поїхали депутати від "Слуги народу".