Довибори на 87 окрузі: перерахунок триває на 11 дільницях, на трьох голосування визнали недійсним

У Івано-Франківській області триває перерахунок голосів на 87 окрузі на довиборах у Верховну раду. Залишилось підрахувати голоси з 11 дільниць.

Наразі продовжується засідання окружної виборчої комісії, яка перераховує голоси на 20 дільницях.

"Наразі залишилось перерахувати 11 дільниць. Якщо ви все пропустили, то вчора на чотирьох дільницях виявили розбіжності у голосах, на трьох - голосування визнали недійсним", - йдеться в повідомленні спостерігачів.

За даними Центрвиборчкому, станом на ранок 3 квітня підраховано 92,3% голосів. На окрузі перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк із 14 638 голосами. Далі йде Олександр Шевченко від партії "За майбутнє", за якого віддали голоси 13 936 виборців.