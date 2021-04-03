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Довыборы на округе 87: пересчет идет на 11 участках, на трех голосование признали недействительным

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 11:15
Довыборы на округе 87: пересчет идет на 11 участках, на трех голосование признали недействительным Фото: бюллетени на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковской области продолжается пересчет голосов на округе 87 на довыборах в Верховную раду. Осталось подсчитать голоса из 11 участков.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

В настоящее время продолжается заседание окружной избирательной комиссии, которая пересчитывает голоса на 20 участках.

"Теперь осталось пересчитать 11 участков. Если вы все пропустили, то вчера на четырех участках обнаружили расхождения в голосах, на трех - голосования признали недействительным", - говорится в сообщении наблюдателей.

По данным Центризбиркома, по состоянию на утро 3 апреля подсчитано 92,3% голосов. На округе побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 14 638 голосами. Далее идет Александр Шевченко от партии "За майбутнє", за которого отдали голоса 13 936 избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что окружная избирательная комиссия недосчиталось 147 бюллетеней. Недостаток бюллетеней обнаружили на двух участках. Впоследствии еще на одном участке за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.

РБК-Украина писало, что на 87 округе председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".

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