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Довибори в Раду на 87 окрузі: другий день заблокована робота комісії

Новость на русском → Надвірний, Середа 31 березня 2021 15:25
Довибори в Раду на 87 окрузі: другий день заблокована робота комісії Фото: на 87 окрузі другу добу заблокована робота комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області призупинений підрахунок голосів на довиборах в Верховну раду по 87 виборчому окрузі. Блокування роботи комісії триває вже другий день.

Про це заявив під час засідання Центральної виборчої комісії голова відомства Олег Діденко.

За його словами, робота округа лишпється заблокованою через відсутність кворуму серед членів комісії.

"Зараз привернута увага до ситуації із встановленням підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі №87. На жаль, там вже другу добу заблокована робота окружної виборчої комісії, зокрема і через відсутність кворуму", - повідомив він.

Діденко зазначив, що можуть замінити тих членів ОВК, які ігнорують її засідання. Сьогодні ЦВК вдруге отримала подання про зміну складу комісії та задовольнила його, оскільки призначені вчора члени так і не змогли приступити до роботи.

За проміжними результатами голосування в цьому окрузі, перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Раніше повідомлялось, що голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів.

РБК-Україна писало, що було повідомлення про мінування приміщення ОВК округу №87.

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