ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Довыборы в Раду на 87 округе: второй день заблокирована работа комиссии

Новина українською → Надворный, Среда 31 марта 2021 15:25
Довыборы в Раду на 87 округе: второй день заблокирована работа комиссии Фото: на 87 округе вторые сутки заблокирована работа комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду по 87 избирательному округе. Блокирование работы комиссии продолжается уже второй день.

Об этом заявил во время заседания Центральной избирательной комиссии глава ведомства Олег Диденко.

По его словам, работа округа остается заблокированной из-за отсутствия кворума среди членов комиссии.

"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - сообщил он.

Диденко отметил, что могут заменить тех членов ОИК, которые игнорируют ее заседание. Сегодня ЦИК во второй раз получил представление об изменении состава комиссии и удовлетворил его, поскольку предназначенные вчера члены так и не смогли приступить к работе.

По промежуточным результатам голосования в этом округе, побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Ранее сообщалось, что глава комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

РБК-Украина писало, что было сообщение о минировании помещения ОИК округа №87.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Верховная Рада выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений