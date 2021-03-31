Довыборы в Раду на 87 округе: второй день заблокирована работа комиссии

В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду по 87 избирательному округе . Блокирование работы комиссии продолжается уже второй день.

Об этом заявил во время заседания Центральной избирательной комиссии глава ведомства Олег Диденко.

По его словам, работа округа остается заблокированной из-за отсутствия кворума среди членов комиссии.

"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - сообщил он.

Диденко отметил, что могут заменить тех членов ОИК, которые игнорируют ее заседание. Сегодня ЦИК во второй раз получил представление об изменении состава комиссии и удовлетворил его, поскольку предназначенные вчера члены так и не смогли приступить к работе.

По промежуточным результатам голосования в этом округе, побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.