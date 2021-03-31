Довыборы в Раду на 87 округе: второй день заблокирована работа комиссии
В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду по 87 избирательному округе. Блокирование работы комиссии продолжается уже второй день.
Об этом заявил во время заседания Центральной избирательной комиссии глава ведомства Олег Диденко.
По его словам, работа округа остается заблокированной из-за отсутствия кворума среди членов комиссии.
"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - сообщил он.
Диденко отметил, что могут заменить тех членов ОИК, которые игнорируют ее заседание. Сегодня ЦИК во второй раз получил представление об изменении состава комиссии и удовлетворил его, поскольку предназначенные вчера члены так и не смогли приступить к работе.
По промежуточным результатам голосования в этом округе, побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.
Ранее сообщалось, что глава комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов.
РБК-Украина писало, что было сообщение о минировании помещения ОИК округа №87.