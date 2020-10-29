Довибори в Раду: ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу №208

Центральна виборча комісія сьогодні прийняла протокол з мокрою печаткою з приводу підсумків голосування на проміжних виборах народного депутата. Йдеться про протокол від окружної виборчої комісії ОВО №208 у Чернігівській області.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"29 жовтня ЦВК у режимі засідання прийняла для подальшої обробки протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата", - свідчить повідомлення.

Голова окружної виборчої комісії ОВО №208 оголосив дані цього протоколу на засіданні ЦВК. Він також відзвітував про роботу комісії з організації проміжних виборів нардепа в окрузі.

Нагадаємо, раніше в Центрвиборчкомі повідомили, що на довиборах у Раду переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів і з незначним відривом перемагає свого опонента Олега Ляшка.

Участь у довиборах до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області взяли 50,03% виборців.

Як писало РБК-Україна, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденка в травні цього року.