Довыборы в Раду: ЦИК принял протокол с мокрой печатью с округа №208

Центральная избирательная комиссия сегодня приняла протокол с мокрой печатью по поводу итогов голосования на промежуточных выборах народного депутата. Речь идет о протоколе от окружной избирательной комиссии ОИО №208 в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"29 октября ЦИК в режиме заседания принял для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата", - гласит сообщение.

Глава окружной избирательной комиссии ОИО №208 огласил данные этого протокола на заседании ЦИК. Он также отчитался о работе комиссии по организации промежуточных выборов нардепа в округе.

Напомним, ранее в Центризбиркоме сообщили, что на довыборах в Раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом побеждает своего оппонента Олега Ляшко.

Участие в довыборах в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области приняли 50,03% избирателей.

Как писало РБК-Украина, ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов по 208 округу, которые боролись за место в парламенте после смерти народного депутата Валерия Давыденко в мае этого года.