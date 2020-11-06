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Експерт назвав поспішним рішення ЦВК оголосити дату другого туру виборів в Дніпрі

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 06 листопада 2020 11:58
Експерт назвав поспішним рішення ЦВК оголосити дату другого туру виборів в Дніпрі Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Оприлюднена ЦВК інформація про дату другого туру виборів в Дніпрі є поспішною. Оскільки міськвиборчком ще не провів засідання, на якому б підбив підсумки своєї діяльності, а також не назвав прізвища тих, хто виходить у другий тур.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович в ефірі телеканалу ZIK.

"Рішення секретаря ЦВК Олени Гатаулліної, щонайменше, волюнтаристське і має всі ознаки порушення законодавства. Необхідно було спочатку узгодити позиції, а потім вже їх оприлюднити. Я навіть більше скажу. У кожній області є свій куратор в ЦВК, і Олена Гатаулліна якраз займається Дніпром. До неї неодноразово зверталися з різних спірних питань, в тому числі і по заміні членів міськвиборчкому, але всі звернення залишилися без жодної реакції. І ситуація склалася патова. Треба готуватися до другого туру, а ЦВК, як ніби самоусунулася від вирішення проблемних питань. Оголошує дату другого туру, не радячись з членами тервиборчкомів", - сказав експерт.

На думку Рейтеровича, ситуація, що склалася, може бути підіграванням з боку ЦВК певним кандидатам в Дніпрі.

"Є в Дніпрі кандидат, який всіма силами намагається потрапити у другий тур. До мене навіть доходила інформація, що один з олігархів намагався вийти на членів ЦВК, що є порушенням закону. Така діяльність зриває виборчий процес в Україні", - сказав він.

Експерт також додав, що не розуміє, як ЦВК могла призначити дату, коли невідомо, хто вийшов у другий тур.

"Зрозуміло, що одним з кандидатів точно буде Борис Філатов. А ось на рахунок другого є питання кандидата. І те, що ЦВК дозволяє собі оголошувати дату другого туру без інформації про ще одного кандидата, є дискримінацією виборчого процесу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.

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