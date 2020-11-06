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Эксперт назвал поспешным решение ЦИК объявить дату второго тура выборов в Днепре

Новина українською → Днепр, Пятница 06 ноября 2020 11:58
Эксперт назвал поспешным решение ЦИК объявить дату второго тура выборов в Днепре Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обнародованная ЦИК информация о дате второго тура выборов в Днепре является поспешной. Поскольку горизбирком еще не провела заседание, на котором бы подвела итоги своей деятельности, а также не назвала фамилии тех, кто выходит во второй тур.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала ZIK.

"Решение секретаря ЦИК Елены Гатауллиной, по меньшей мере, волюнтаристское и имеет все признаки нарушения законодательства. Необходимо было сначала согласовать позиции, а потом уже их обнародовать. Я даже больше скажу. У каждой области есть свой куратор в ЦИК, и Елена Гатауллина как раз курирует Днепр. К ней неоднократно обращались по разным спорным вопросам, в том числе и по замене членов горизбиркома, но все обращения остались без единой реакции. И ситуация сложилась патовая. Надо готовиться ко второму туру, а ЦИК как будто самоустранилась от решения проблемных вопросов. Объявляет дату второго тура, не советуясь с членами теризбиркомов", - сказал эксперт.

По мнению Рейтеровича, сложившаяся ситуация может являться подыгрыванием со стороны ЦИК определенным кандидатам в Днепре.

"Есть в Днепре кандидат, который всеми силами пытается попасть во второй тур. Ко мне даже доходила информация, что один из олигархов пытался выйти на членов ЦИК, что является нарушением закона. Такая деятельность срывает избирательный процесс в Украине", - сказал он.

Эксперт также добавил, что не понимает, как ЦИК могла назначить дату, когда неизвестно, кто вышел во второй тур.

"Понятно, что одним из кандидатов точно будет Борис Филатов. А вот на счет второго кандидата есть вопросы. И то, что ЦИК позволяет себе объявлять дату второго тура без информации об еще одном кандидате, является дискриминацией избирательного процесса", - сказал он.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.

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