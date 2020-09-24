Експерт пояснив, чому місцеві вибори стали цікавити політиків і бізнес

Політики і бізнесмени розглядають місцеві вибори як трамплін для політичного зростання. Також це традиційно можливість отримати важелі впливу на місцеву владу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".

За словами голови Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, політики і партії більше не сприймають місцеві вибори як щось другорядне.

"Зараз голова стотисячного міста може досить швидко, за кілька днів, стати відомим політиком на всеукраїнському рівні. Навіть народний депутат за п'ятирічну каденцію не завжди може розраховувати на такий ефект", - сказав експерт.

При цьому він не виключає, що в зоні ризику можуть виявитися і маленькі сільські і селищні громади.

"Проблеми можуть бути у тих громадах, на які поклали око окремі політичні і бізнес групи", - додав Кошель.

Раніше повідомлялося, що конфліктні передвиборчі кампанії очікуються у великих обласних центрах. При цьому одними з найбільш проблемних можуть стати вибори в Дніпрі та на Закарпатті.

Про те, хто балотується на посади мерів в українських містах читайте в матеріалі РБК-Україна.