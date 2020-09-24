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Эксперт объяснил, почему местные выборы стали интересовать политиков и бизнес

Новина українською → Украина, Четверг 24 сентября 2020 09:14
Эксперт объяснил, почему местные выборы стали интересовать политиков и бизнес Фото: избиратели рассматривают биографии кандидатов (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Политики и бизнесмены рассматривают местные выборы как трамплин для политического роста. Также это традиционно возможность получить рычаги влияния на местную власть.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".

По словам главы Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, политики и партии больше не воспринимают местные выборы как что-то второстепенное.

"Сейчас голова стотысячного города может достаточно быстро, за несколько дней, стать узнаваемым политиком на всеукраинском уровне. Даже народный депутат за пятилетнюю каденцию не всегда может рассчитывать на такой эффект", - сказал эксперт.

При этом он не исключает, что в зоне риска могут оказаться и маленькие сельские и поселковые общины.

"Проблемы могут быть в тех громадах, на которые положили глаз отдельные политические и бизнес группы", - добавил Кошель.

Ранее сообщалось, что конфликтные предвыборные кампании ожидаются в больших областных центрах. При этом одними из самых проблемных могут стать выборы в Днепре и на Закарпатье.

О том, кто баллотируется на должности мэров в украинских городах читайте в материале РБК-Украина.

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