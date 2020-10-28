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Експерти назвали відмінності цих місцевих виборів від попередніх кампаній

Новость на русском → Україна, Середа 28 жовтня 2020 08:16
Експерти назвали відмінності цих місцевих виборів від попередніх кампаній Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На думку експертів, нинішні вибори є найактивнішими та конкурентними серед інших кампанії по місцевим виборам. Серйозний вплив і на кампанію, і на її результати реформа має децентралізації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна перемоги: чим відзначилися місцеві вибори в Україні".

За словами політолога Володимира Фесенка, децентралізація дала органів самоврядування значно більше повноважень і ресурсів. Тому для багатьох політиків місцева влада стала більш привабливою.

"Є за що боротися - і в політичному, і в економічному плані. У тому числі зріс політична і економічна вага мерів великих міст", - каже Фесенко.

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель вважає, що така конкурентна кампанія повинна була залучити велику кількість виборців на вибори. Однак на ділі виявилося, що явка майже на 10% є меншою, ніж це було в 2015 році.

"По-перше, всі бачать, як в рамках реформи децентралізації ростуть бюджети громад, йде активна боротьба, і кожна партія намагається залучити свого виборця. Тобто, навіть незважаючи на умови пандемії, ми повинні були отримати досить високу явку. А насправді вона виявилася провальною", - сказав Кошель.

Ще однією ключовою особливістю місцевих виборів стали відкриті партійні списки. У бюлетені українці могли поставити позначку не тільки за одну з політсил, але і за одного з кандидатів. І таким шляхом, - впливаючи на те, хто саме з представників тієї чи іншої партії потрапить в раду.

"Це, безумовно, вплинуло на організацію виборів. Не було достатньо часу для навчання і членів комісій, і всіх інших суб'єктів виборчого процесу. Зараз ми спостерігаємо, як члени комісії стикаються з багатьма труднощами під час підрахунку голосів", - сказав аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Раніше РБК-Україна писало, що підрахунок голосів завершився вже на дільницях у шести областях.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОПОРИ заявили, що виявлені порушення на виборах могли суттєво вплинути на підсумки виборів у деяких невеликих громадах.

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