Эксперты назвали отличия этих местных выборов от прежних кампаний

По мнению экспертов, нынешние выборы являются самыми активными и конкурентными среди других кампаний по местным выборам. Серьезное влияние и на кампанию, и на ее результаты имеет реформа децентрализации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине".

По словам политолога Владимира Фесенко, децентрализация дала органам самоуправления гораздо больше полномочий и ресурсов. Поэтому для многих политиков местная власть стала более привлекательной.

"Есть за что бороться - и в политическом, и в экономическом плане. В том числе вырос политический и экономический вес мэров больших городов", - говорит Фесенко.

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что такая конкурентная кампания должна была привлечь большое количество избирателей на выборы. Однако на деле оказалось, что явка почти на 10% является меньше, чем это было в 2015 году.

"Во-первых, все видят, как в рамках реформы децентрализации растут бюджеты общин, идет активная борьба, и каждая партия пытается привлечь своего избирателя. То есть, даже несмотря на условия пандемии, мы должны были получить достаточно высокую явку. А в действительности она оказалась провальной", - сказал Кошель.

Еще одной ключевой особенностью местных выборов стали открытые партийные списки. В бюллетене украинцы могли поставить отметку не только за одну из политсил, но и за одного из ее кандидатов. И таким путем - влияя на то, кто именно из представителей той или иной партии попадет в совет.

"Это, безусловно, повлияло на организацию выборов. Не было достаточно времени для обучения и членов комиссий, и всех остальных субъектов избирательного процесса. Сейчас мы наблюдаем, как члены комиссии сталкиваются с многими трудностями во время подсчета голосов", - сказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев.

Ранее РБК-Украина писало, что подсчет голосов завершился уже на участках в шести областях.

Также сообщалось, что наблюдатели ОПОРЫ заявили, что выявленные нарушения на выборах могли существенно повлиять на итоги выборов в некоторых небольших общинах.