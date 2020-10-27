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Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях

Новина українською → Украина, Вторник 27 октября 2020 16:34
Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях Фото: голосование на участке (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Украине только в шести областях участковые комиссии завершили подсчет голосов на местных выборах. Большинство из этих областей на западе.

Об этом сообщает Центризбирком.

На день вторника завершен подсчет голосов на участках в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Всего же по стране на 12:00 27 октября завершили подсчет голосов 91% участковых комиссий. Уже начат процесс передачи протоколов в районные и облизбиркомы.

Напомним, в воскресенье заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней.

Также сообщалось, что в Белой Церкви члены территориальной избирательной комиссии не могут собрать кворум для продолжения приема избирательной документации. В теризбиркоме еще ночью устроили "проветривание", после чего большинство членов покинули помещение.

Кроме этого, в Харькове более 300 участковых избирательных комиссий сдали избирательную документацию в теризбирком. При этом более 100 из них были отправлены на доработку.

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