Місцеві вибори: підрахунок голосів завершили на дільницях у шести областях

В Україні тільки в шести областях дільничні комісії завершили підрахунок голосів на місцевих виборах. Більшість з цих областей на заході.

Про це повідомляє Центрвиборчком.

На день вівторка завершено підрахунок голосів на дільницях у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Всього ж по країні на 12:00 27 жовтня завершили підрахунок голосів 91% дільничних комісій. Вже розпочато процес передачі протоколів в районні та облвиборчкоми.

Нагадаємо, у неділю заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів.

Також повідомлялося, що у Білій Церкві члени територіальної виборчої комісії не можуть зібрати кворум для продовження прийому виборчої документації. У тервиборчкомі ще вночі влаштували "провітрювання", після чого більшість членів покинули приміщення.

Крім цього, у Харкові понад 300 дільничних виборчих комісій здали виборчу документацію в тервиборчком. При цьому понад 100 з них були відправлені на доопрацювання.