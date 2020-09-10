Експерти розповіли, на кого ставлять олігархи на місцевих виборах

Медіа і новини на загальнонаціональних телеканалах є одним з найбільш достовірних способів відстежити, які політичні сили підтримують олігархи. Вже зараз видно про підтримку Ігорем Коломойським партії "За майбутнє", а Рінатом Ахметовим - "Опозиційної платформи - За життя".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вічні інтереси: кого великий бізнес підтримає на місцевих виборах".

За словами провідного аналітика за партійними фінансами руху "ЧЕСНО" Ігоря Фещенка, на телеканалі "1+1" дуже багато замовних матеріалів про партію "За майбутнє".

"Тут ми можемо чітко відстежити, що медіа-група Ігоря Коломойського підтримує партію, яку з ним і пов'язують. Хоча в самій політсилі це всіляко заперечують", - зазначив Фещенко.

Сама партія була створена в кінці травня. До неї увійшли колишні представники партії УКРОП, а очолив політсилу багаторічний соратник Коломойського Ігор Палиця.

При цьому близькі до Коломойському кандидати з'являються і в списках партії "Слуга народу". Джерела РБК-Україна повідомляють, що зараз у групи Коломойського є вплив на місцеву владу в області. Зокрема, "приватівці" співпрацюють з головою облради Святославом Олійником, який на місцевих виборах очолить список "Слуги народу" в обласну раду.

Крім цього президентська партія в Дніпрі заручилася лояльністю медіа, які належать Віктору Пінчуку. А в Кривому Розі розраховують на підтримку Ріната Ахметова, де "Слуга народу" висунули в мери топ-менеджера холдингу "Метінвест" Дмитра Шевчика.

Телеканали холдингу Ахметова на Сході помітно підтримують "Опозиційну платформу - За життя".

"В даному випадку мова йде не стільки про пряме фінансування - ми нікого не ловили за руку і звітів поки немає. Є медіа-підтримка, ЗМІ, які належать Ахметову, активно висвітлюють їх діяльність", - розповів Фещенко.

Раніше повідомлялося, що олігархи України відійшли від практики вкладення в одну партію і вкладають у різні політсили.

Також РБК-Україна писало про те, які масштаби підкупу можуть спостерігатися на місцевих виборах.