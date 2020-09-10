Эксперты рассказали, на кого ставят олигархи на местных выборах

Медиа и новости на общенациональных телеканалах являются одним из самых достоверных способов отследить, какие политические силы поддерживают олигархи. Уже сейчас видно о поддержке Игорем Коломойским партии "За майбутнє", а Ринатом Ахметовым - "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вечные интересы: кого крупный бизнес поддержит на местных выборах".

По словам ведущего аналитика по партийным финансам движения "ЧЕСНО" Игоря Фещенко, на телеканале "1+1" очень много заказных материалов о партии "За майбутнє".

"Здесь мы можем четко отследить, что медиа-группа Игоря Коломойского поддерживает партию, которую с ним же и связывают. Хотя в самой политсиле это всячески отрицают", - отметил Фещенко.

Сама партия была создана в конце мая. В нее вошли бывшие представители партии УКРОП, а возглавил политсилу многолетний соратник Коломойского Игорь Палица.

При этом близкие к Коломойскому кандидаты появляются и в списках партии "Слуга народа". Источники РБК-Украина сообщают, что сейчас у группы Коломойского есть влияние на местную власть в области. В частности, "приватовцы" сотрудничают с главой облсовета Святославом Олейником, который на местных выборах возглавит список "Слуги народа" в областной совет.

Кроме этого президентская партия в Днепре заручилась лояльностью медиа, которые принадлежат Виктору Пинчуку. А в Кривом Роге рассчитывают на поддержку Рината Ахметова, где "Слуга народа" выдвинули в мэры топ-менеджера холдинга "Метинвест" Дмитрия Шевчика.

Телеканалы из холдинга Ахметова на Востоке заметно поддерживают "Оппозиционную платформу - За життя".

"В данном случае речь идет не столько о прямом финансировании - мы никого не ловили за руку и отчетов пока нет. Есть медиа-поддержка, СМИ, принадлежащие Ахметову, активно освещают их деятельность", - рассказал Фещенко.

Ранее сообщалось, что олигархи Украины отошли от практики вложения в одну партию и вкладывают в различные политсилы.

Также РБК-Украина писало о том, какие масштабы подкупа могут наблюдаться на местных выборах.