В ЄС оцінили можливість більшості з УДАРом в Київраді

У партії "Європейська солідарність" не приховують бажання стати основним партнером Удару при формуванні більшості в міськраді. За словами джерела РБК-Україна в команді ЄС, поки Віталій Кличко від пропозиції спільного більшості "ухиляється".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів".

"Ми ставимо Кличку конкретне питання: чи готовий він з нами об'єднатися без ОПЗЖ і "Слуг народу". Але Банкова викручує йому руки, шантажуючи законом про столицю. Ось тільки можливості створити більшість з "Слугами народу" і навіть ще з кимось третім у нього немає. А щоб створити більшість без ЄС, потрібно, щоб до УДАРу прилучилося ще як мінімум три партії", - пояснив співрозмовник в "Євросолідарності".

Також у політсилі не проти отримати посаду секретаря в міськраді нового скликання. При цьому джерело, близьке до Кличка, сказав РБК-Україна, що в Ударі планують на цю посаду когось зі своєї команди.

Зазначимо, секретар призначається більшістю "за" під час голосування у міськраді.

Крім того, кілька співрозмовників в оточенні мера сказали, що із-за його хвороби ніяких переговорів про більшості не ведеться.

"Якийсь підтексту в цьому немає. Голосів може бракувати, навіть маючи монокоаліцію. Створювати більшість необов'язково. У Київраді більшість рішень стосується господарських питань. А яка партія не буде голосувати за питання, який в інтересах киян?", - говорить близький до мера джерело.

Раніше РБК-Україна писало, що проміжні результати місцевих виборів у Києві планують оголосити сьогодні, 3 листопада.

Нагадаємо, за даними екзит-полу чинний мер столиці Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.