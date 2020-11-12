У "ЄС" підтримали кандидатуру Філатова у другому турі виборів в Дніпрі

Представники партії "Європейська солідарність" у Дніпрі подякувала своїм виборців за підтримку і закликали голосувати у другому турі виборів міського голови за чинного мера Бориса Філатова.

Про це йдеться в заяві Дніпровського міського осередку партії "Європейська солідарність" у Facebook.

У заяві зазначається, що кандидати від "Європейської солідарності" увійшли до міської ради і готові плідно працювати на благо дніпрян.

Голова Дніпровської міської організації партії "Європейська Солідарність" Тетяна Ричкова подякувала городян за кожен голос на їхню користь, слова підтримки і чітку громадянську позицію.

Як написала Ричкова, щоб відстоювати інтереси дніпрян, фракція "ЄС" готова об'єднуватися з близькими за ідеологією політсилами - проукраїнськими демократичними і патріотичними. Однак те, наскільки ефективною буде взаємодія політсили з депутатами інших фракцій, передусім, залежатиме від рішень міського голови.

"Саме тому закликаю підтримати у 2-му турі на місцевих виборах кандидатуру Бориса Філатова. Людину, яка у тяжкий для України час, у 2014 році, погодилася і на моє прохання, допомогла хлопцям з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Людину, якій за п'ять непростих років вдалося привнести в Дніпро чимало позитивних змін: поліпшити інфраструктуру, відновити медустанови. Людину, яка готова слухати, чути і шукати компроміси", - йдеться в заяві.

ЗАЯВА ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПП "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ". Друзі! Ми з Вами провели надскладну, але цікаву і... Posted by Європейська Солідарність Дніпро on Wednesday, November 11, 2020

Голова міської парторганізації "ЄС" підкреслила, що Дніпро завжди повинен бути на крок вперед. Тому і мер йому потрібен розумний і далекоглядний, з поглядами, спрямованими в майбутнє.

"Дніпру не по дорозі з людьми, які прагнуть загальмувати його розвиток і змінити курс з європейського на лихі 90-е", - резюмує Ричкова.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.