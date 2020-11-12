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В "ЕС" поддержали кандидатуру Филатова во втором туре выборов в Днепре

Новина українською → Днепр, Четверг 12 ноября 2020 15:35
В "ЕС" поддержали кандидатуру Филатова во втором туре выборов в Днепре Фото: Татьяна Рычкова (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Представители партии "Европейская солидарность" в Днепре поблагодарили своих избирателей за поддержку и призвали голосовать во втором туре выборов городского головы за действующего мэра Бориса Филатова.

Об этом говорится в заявлении Днепровской городской ячейки партии "Европейская солидарность" в Facebook.

В заявлении отмечается, что кандидаты от "Европейской солидарности" вошли в городской совет и готовы плодотворно работать на благо днепрян.

Председатель Днепровского городской организации партии "Европейская Солидарность" Татьяна Рычкова поблагодарила горожан за каждый голос в их пользу, слова поддержки и четкую гражданскую позицию.

Как написала Рычкова, чтобы отстаивать интересы днепрян, фракция "ЕС" готова объединяться с близкими по идеологии политсилами - проукраинскими демократическими и патриотическими. Однако то, насколько эффективной будет взаимодействие политсилы с депутатами других фракций, прежде всего, будет зависеть от решений городского головы.

"Именно поэтому призываю поддержать во 2-м туре на местных выборах кандидатуру Бориса Филатова. Человека, который в тяжелое для Украины время, в 2014 году, согласился и по моей просьбе помогал ребятам из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Человека, которому за пять непростых лет удалось привнести в Днепр немало положительных изменений: улучшить инфраструктуру, восстановить медучреждения. Человека, который готов слушать, слышать и искать компромиссы", - говорится в заявлении.

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Глава городской парторганизации "ЕС" подчеркнула, что Днепр всегда должен быть на шаг вперед. Поэтому и мэр ему нужен здравомыслящий и дальновидный, со взглядами, устремленными в будущее.

"Днепру не по пути с людьми, которые стремятся затормозить его развитие и изменить курс с европейского на лихие 90-е", - резюмирует Рычкова.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

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