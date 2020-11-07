Філатов: в цьому році вибори мера Дніпра перетворилися на фарс

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи результати виборів мера в Дніпрі, відзначив, що в цьому році вибори перетворилися на фарс.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У 2015 році була трагедія. Тоді прекрасні непрохідні "демократичні" кандидати в сукупності забрали у мене понад 10 відсотків голосів, а влада організувала арешти, спецназ і бронетранспортери. У 2020-му вибори перетворилися на фарс", - пише Філатов.

За його словами, технічні кандидати, яких було більше десятка, зривали його зустрічі з людьми, кидаючись зеленкою з нашатирем.

"Професійні мінусовщики, "антикорупціонери" з "патріотами", на цей раз набрали кожен від піввідсотка до двох, але виконали завдання, поставлене їм їх господарями. В результаті їх зусиль я таки не дотягнув до перемоги в першому турі якихось нещасних три відсотки", - зазначає Борис Філатов.

На його думку, "міська мафія вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу". У тому числі за допомогою "сіток" і "каруселей".

"Людська пам'ять має дивовижну властивість швидко забувати про погане. Дорогі земляки, згадайте краще, як зовсім недавно, ця банда на чолі з "директором міськради" і його одіозним партнером Олегом Царьовим розбирала тодішній Дніпропетровськ на запчастини. Коли десятки гектарів міської землі йшли в одні руки, електротранспорт знищувався на догоду приватним перевізникам, цілі тролейбусні маршрути зрізалися на металобрухт", - нагадує він.

Він також закликав дніпрян прийти 22 листопада на виборчі дільниці і не дати у другому турі кандидату від мафії ні єдиного шансу".

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.